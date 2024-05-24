С начала года более 200 рязанцев прошли диспансеризацию

Врачи выявили 2021 новый случай заболеваний.

С начала года более 200 рязанцев прошли диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Врачи выявили 2021 новый случай заболеваний. Из них болезней системы кровообращения — 609, новообразований — 34, сахарного диабета — 156, болезней органов пищеварения — 68, болезней органов дыхания — 61. Поведенческие факторы риска выявлены у 49 888 человек.

Пациентов с факторами риска поставили на диспансерный учет.