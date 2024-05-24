С МВД взыскали ущерб и компенсацию морального вреда в пользу рязанского водителя

Решение вынес Советский райсуд.

С МВД России взыскали ущерб и компенсацию морального вреда в пользу рязанского водителя. Решение вынес Советский райсуд, отметили в пресс-службе.

Установлено, что на основании протокола о задержании эвакуировали и отправили на спецстоянку автомобиль, принадлежавший истцу. Инспектор ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области прекратил производство по административному делу. Истец понес расходы на оплату эвакуации машины и помещения на спецстоянку. «Кроме того, К. испытал моральные страдания и переживания, связанные с пропажей автомобиля», — указано в публикации.

Исследовав материалы дела, суд установил, что при отсутствии состава административного правонарушения у сотрудников ГАИ не было оснований для эвакуации автомобиля. Этим мужчине причинили убытки и моральный вред.

Суд частично удовлетворил исковые требования, уменьшив заявленную сумму компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.