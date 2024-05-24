Песков: Путин готов к переговорам по Украине для достижения целей СВО

Представитель Кремля прокомментировал публикацию Reuters.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по Украине для достижения целей СВО. Об этом сообщило ТАСС.

«Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны», — заявил Песков.

На публикацию агентства Reuters, будто Путин готов к переговорам при фиксации границ по нынешней линии фронта, представитель Кремля заявил, что «это не так».