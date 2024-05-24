Reuters: Путин готов прекратить огонь, если Украина признает границы по нынешней линии фронта

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию, что Путин неоднократно говорил о готовности к диалогу и о нежелании «вечной войны».

Агентство Reuters утверждает, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня, если Украина признает границы на нынешней линии фронта. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Отмечается, что по словам трех собеседников издания, глава России разочарован решением Зеленского не соглашаться на переговоры и «попытками Запада сорвать мирное решение конфликта».

Кроме того, сообщается, что достигнутых во время конфликта территориальных приобретений достаточно, чтобы «продать» россиянам победу.

«Путин же якобы понимает, что можно добиться большего, но для этого нужна еще одна волна мобилизации, чего бы он не хотел», — говорится в статье.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию, что Путин неоднократно говорил о готовности к диалогу и о нежелании «вечной войны».