Глава ФСБ: разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе»
Отмечается, что задержаны уже более 20 человек.
Военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе». Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, пишет RT.
Отмечается, что задержаны уже более 20 человек.
Установлено, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через сеть члены «Вилаят Хорасан"*.
Напомним, теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал.
*принадлежит афганскому крылу запрещенного в РФ террористического ИГ.