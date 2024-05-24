Глава ФСБ: разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе»

Отмечается, что задержаны уже более 20 человек.

Военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе». Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, пишет RT.

Отмечается, что задержаны уже более 20 человек.

Установлено, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через сеть члены «Вилаят Хорасан"*.

Напомним, теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал.

*принадлежит афганскому крылу запрещенного в РФ террористического ИГ.