В Рязанской области для одного из родителей ребенка-инвалида отменят транспортный налог

Депутаты регионального парламента поддержали законопроект, освобождающий от уплаты транспортного налога одного из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида. Решение приняли на очередном заседании, состоявшемся в четверг, 23 мая.

Льгота распространяется на один легковой автомобиль или мотоцикл без ограничения мощности по выбору налогоплательщика бессрочно, начиная с 2024 года. Поправки в областной закон «О налоговых льготах» разработали в целях расширения мер поддержки семей, имеющих детей-инвалидов.

Парламентарии также утвердили ряд нормативных актов, регламентирующих процедуру формирования в регионе новых муниципальных округов. В прошлом году путем объединения муниципалитетов были образованы Сасовский, Ряжский и Путятинский округа.

В настоящее время структурные изменения начались в Касимовском районе и городском округе город Касимов, в Кораблинском и Михайловском районах.

Основная цель — повышение эффективности управления территориями, консолидация финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, централизованное решение вопросов местного значения, сокращение дублирующих функций и расходов на содержание администраций. Преобразования инициировали представительные органы муниципалитетов. Их поддержало население на публичных слушаниях.

В результате объединения Касимовского муниципального района, входящих в него поселений с городским округом город Касимов образован Касимовский муниципальный округ (административный центр — город Касимов). Путем объединения муниципальных образований также сформированы Кораблинский (административный центр — город Кораблино) и Михайловский (административный центр — город Михайлов) муниципальные округа Рязанской области.