Рязанский природоохранный прокурор и минприроды проверили ручей Быстрец
Назначены лабораторные исследования.
Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Александр Бондарь и региональное минприроды проверили ручей Быстрец. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил Telegram-канал «Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура».
«Организована проверка, проведено обследование акватории водоема, инициированы лабораторные исследования», — отметили в ведомстве.
Ход проверки контролирует надзорный орган. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, ранее очевидцы сообщили, что ручей Быстрец стал ярко-красным.