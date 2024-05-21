Рязанский природоохранный прокурор и минприроды проверили ручей Быстрец

Назначены лабораторные исследования.

Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Александр Бондарь и региональное минприроды проверили ручей Быстрец. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил Telegram-канал «Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура».

«Организована проверка, проведено обследование акватории водоема, инициированы лабораторные исследования», — отметили в ведомстве.

Ход проверки контролирует надзорный орган. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что ручей Быстрец стал ярко-красным.