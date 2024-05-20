Пресс-секретарь президента не смог назвать даты ядерных учений

По его словам, эта информация есть у Минобороны.

Пресс-секретарь президента не смог назвать даты ядерных учений. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила Газета.Ru.

Дмитрий Песков подтвердил, что отработки взаимодействия с оружием состоятся, но о сроках могут сказать только в Минобороны России.

«Это вопрос к военному ведомству. Есть поручение Верховного главнокомандующего, и оно будет исполнено в соответствующие сроки», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о датах начала ядерных учений.

Напомним, ранее Путин поручил провести учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия.