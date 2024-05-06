Путин поручил провести учения по подготовке и применению нестратегического ЯО

Путин поручил провести учения по подготовке и применению нестратегического ЯО. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Отработки пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.