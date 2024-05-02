Редакция РЗН. инфо выяснила, сколько рязанцы отдадут за пасхальные куличи

Корреспондент РЗН. инфо в четверг, 2 мая, обошел пять магазинов и пекарню и выяснил, сколько рязанцы отдадут за пасхальные куличи в 2024 году.

Корреспондент РЗН. инфо в четверг, 2 мая, обошел пять магазинов и пекарню и выяснил, сколько рязанцы отдадут за пасхальные куличи в 2024 году.

«Перекресток»

В «Перекрестке» стоимость куличей зависит от веса, упаковки, производителя, рецепта и украшений. На полках встречаются куличи с творогом, с изюмом на сливочном масле, творожные бездрожжевые, сдобные и мучные. Самый маленький кулич весит 105 граммов, большой — 700 граммов. Их цена — 99 рублей и 614 рублей соответственно. Если выбирать кулич среднего размера, то он весит 350 граммов и стоит 249 рублей. С картой магазина цены почти в два раза меньше.

На полках также есть куличи с надписью «Освящено». В их число входят пасхальные изделия под названием «Кекс у Палыча», «Кулич Томинхлеб», «Кулич от Палыча». Как изделия были освящены, остается загадкой.

«Пятерочка»

В «Пятерочке» можно найти куличи с изюмом, цукатами, сметанные, традиционные. Они упакованы в коробки или в праздничные пакеты. Выпечка украшена сахарной глазурью и кондитерской посыпкой.

Самый маленький кулич весит 100 граммов и стоит 69 рублей, а самый большой — 550 граммов, его цена составляет 419 рублей. За средний кулич весом 270 граммов рязанцам придется отдать 129 рублей. Некоторые куличи, как пишут на упаковке, уже освящены. В их число входят куличи под названием «Кекс Пасхальный Томинхлеб», «Кулич Пасхальный Фили-Бейкер», «Кексы Томинхлеб», «Кулич Хлебный Дом».

«Дикси» и «Магнит»

В этих магазинах выбор пасхальных куличей скудный. На полках «Дикси» встречаются изделия с весом от 100 до 500 граммов. Их цена составляет 69 рублей и 234 рубля соответственно. Средний кулич весит 250 граммов. За него рязанцы отдадут 139 рублей.

В «Магните» самый маленький кулич весит 100 граммов и стоит 54 рубля, самый большой — 500 граммов, его цена — 235 рублей. Вес среднего кулича составляет 250 граммов. Он стоит 120 рублей.

В обоих магазинах есть куличи, освященные на производстве. Как это происходило — неизвестно.

«ВкусВилл»

В магазине «ВкусВилл» выбор куличей небольшой. В ассортименте изделия весом от 150 до 500 граммов. Их цена составляет 240 и 385 рублей соответственно. В продаже есть «веганские» кексы с бананом и грецким орехом. Также на полках стоят изделия с изюмом, на твороге, бездрожжевые. Куличи украшены орехами, маршмеллоу, шоколадной крошкой.

«Эмиль Бонтэ»

В пекарне корреспонденту РЗН. Инфо рассказали, что в 2024 году куличи не освящали. На витрине представлены три вида изделий: кекс с цукатами в шоколадной глазури с маршмеллоу, кулич из сдобного теста с изюмом в белой глазури и с украшением из сухофруктов, кулич домашний с изюмом на твороге, украшенный белой глазурью и сухофруктами.

Маленький кулич весит 250 граммов, большие — 500 и 550 граммов. Их цена составляет 170 рублей, 380 рублей и 340 рублей соответственно.

Самыми бюджетными из вышеперечисленных магазинов оказались «Дикси», «Магнит» и «Пятерочка», а самый дорогой — «Перекресток». Большой выбор куличей представлен в «Пятерочке» и «Перекрестке».

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