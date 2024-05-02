РЗН. инфо подготовил список рязанских храмов для пасхального освящения снеди
Православный праздник в этом году пройдет 5 мая.
Редакция РЗН. инфо подготовила список рязанских храмов, где можно освятить куличи, яйца и пасху.
В 2024 году православные христиане отметят Пасху 5 мая. Накануне, в субботу, в рязанских храмах пройдут утренние литургии и освящение куличей, яиц и пасх к праздничному столу. Редакция РЗН. инфо узнала, где и во сколько они пройдут.
В центре города рязанцы в субботу, 4 мая, смогут благословить пасхальные снеди в следующих храмах:
- в Церкви Екатерины Великомученицы (улица Маяковского, № 48) с 8:00 до 20:00, литургия пройдет в 8:00;
- в Христорождественском кафедральном соборе (Рязанский кремль) после утренней литургии, которая начнется в 8:00;
- в Борисо-Глебском кафедральном соборе (улица Сенная, № 32) с 11:00 до 20:00, литургия в 7:40;
- в Вознесенском (улица Вознесенская, № 26а) с 11:00 до 19:00, литургия в 8:00;
- в Благовещенском (улица Затинная, № 58) литургия в 8:30, после нее освящение;
- в Казанском женском монастыре (улица Фурманова, № 56) по окончании литургии, которая начнется в 6:40;
В Железнодорожном районе освящение куличей, яиц и пасх пройдет:
- в храме Иоанна Кронштадского (улица Татарская, № 72) утренняя литургия пройдет с 7:00 до 9:30, освящение — с 9:30 до 19:30;
- в храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (улица Семашко, № 3, строение 2) с 8:00 — литургия, с 11:00 до 16:00 — освящение куличей и яиц.
В Октябрьском районе рязанцы смогут посетить один из пяти храмов:
- Николо-Ямской (улица Циолковского, № 8) освятить куличи можно после утренней литургии, которая начнется в 7:00, и до 19:00;
- Александро-Невский (улица Новоселов, № 33в) освящение — с 11:00 до 20:00, литургия — с 7:00;
- Крестовоздвиженский (улица Новоселов, № 47) освятить пасхальные снеди можно будет после утренней литургии, которая начнется в 7:00;
- Крестовоздвиженский в поселке Строитель (улица Качевская, № 30в) освятить можно с 11:00 до 15:00, литургия — с 8:30;
- Скорбященский (Скорбященский проезд, № 1) после утренней литургии, которая начнется в 7:00.
Жители Московского района смогут освятить куличи в храмах:
- Приход святителя Серафима (улица Княжье поле, № 1а) после литургии, которая начнется в 7:30;
- Сретения Господня (улица Новаторов, № 1а) с 10:00 до 20:00, литургия — с 8:00;
- Пресвятой Богородицы (улица Шаповская, № 72а) после литургии, которая начнется в 8:30;
- Преображенский в деревне Канищево (улица Колхозная, № 1а) с 11.00 до 20.00, утренняя литургия — с 8:00;
- Покрова Пресвятой Богородицы в Мервино (улица Советская, № 57а) с 11.00 до 20.00, литургия — с 8:00.
- Помимо этого, можно освятить пасхальные снеди в храмах поселка Солотча:
- Казанская церковь (улица Казанская, № 2а) после литургии, которая начнется в 7:00, и до 18:00;
- в Солотчинском монастыре (Монастырская площадь, № 1а) после литургии, которая начнется в 8:00.