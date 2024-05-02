РЗН. инфо подготовил список рязанских храмов для пасхального освящения снеди

Православный праздник в этом году пройдет 5 мая.

Редакция РЗН. инфо подготовила список рязанских храмов, где можно освятить куличи, яйца и пасху.

В 2024 году православные христиане отметят Пасху 5 мая. Накануне, в субботу, в рязанских храмах пройдут утренние литургии и освящение куличей, яиц и пасх к праздничному столу. Редакция РЗН. инфо узнала, где и во сколько они пройдут.

В центре города рязанцы в субботу, 4 мая, смогут благословить пасхальные снеди в следующих храмах:

в Церкви Екатерины Великомученицы (улица Маяковского, № 48) с 8:00 до 20:00, литургия пройдет в 8:00;

в Христорождественском кафедральном соборе (Рязанский кремль) после утренней литургии, которая начнется в 8:00;

в Борисо-Глебском кафедральном соборе (улица Сенная, № 32) с 11:00 до 20:00, литургия в 7:40;

в Вознесенском (улица Вознесенская, № 26а) с 11:00 до 19:00, литургия в 8:00;

в Благовещенском (улица Затинная, № 58) литургия в 8:30, после нее освящение;

в Казанском женском монастыре (улица Фурманова, № 56) по окончании литургии, которая начнется в 6:40;

В Железнодорожном районе освящение куличей, яиц и пасх пройдет:

в храме Иоанна Кронштадского (улица Татарская, № 72) утренняя литургия пройдет с 7:00 до 9:30, освящение — с 9:30 до 19:30;

в храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (улица Семашко, № 3, строение 2) с 8:00 — литургия, с 11:00 до 16:00 — освящение куличей и яиц.

В Октябрьском районе рязанцы смогут посетить один из пяти храмов:

Николо-Ямской (улица Циолковского, № 8) освятить куличи можно после утренней литургии, которая начнется в 7:00, и до 19:00;

Александро-Невский (улица Новоселов, № 33в) освящение — с 11:00 до 20:00, литургия — с 7:00;

Крестовоздвиженский (улица Новоселов, № 47) освятить пасхальные снеди можно будет после утренней литургии, которая начнется в 7:00;

Крестовоздвиженский в поселке Строитель (улица Качевская, № 30в) освятить можно с 11:00 до 15:00, литургия — с 8:30;

Скорбященский (Скорбященский проезд, № 1) после утренней литургии, которая начнется в 7:00.

Жители Московского района смогут освятить куличи в храмах: