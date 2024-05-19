В Рязанской области после столкновения с легковушкой разбился мотоциклист
Инцидент произошел в селе Поляны примерно в 15:00. Столкнулись мотоцикл и «девятка».
В Рязанской области в воскресенье, 19 мая, мотоциклист разбился насмерть после столкновения с легковушкой. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в селе Поляны примерно в 15:00. Столкнулись мотоцикл и «девятка».
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
Официальных данных о произошедшем не поступало. Информация уточняется.