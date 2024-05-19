В Рязанской области после столкновения с легковушкой разбился мотоциклист

Инцидент произошел в селе Поляны примерно в 15:00. Столкнулись мотоцикл и «девятка».

В Рязанской области в воскресенье, 19 мая, мотоциклист разбился насмерть после столкновения с легковушкой. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в селе Поляны примерно в 15:00. Столкнулись мотоцикл и «девятка».

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Официальных данных о произошедшем не поступало. Информация уточняется.