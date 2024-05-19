Появились подробности смертельной аварии с мотоциклистом в Рязанской области

19 мая, примерно в 15:00, в Рязанском районе, в селе Поляны, вблизи дома 25а по улице Терехина, по предварительной информации, 42-летний местный житель, управляя мотоциклом «Кавасаки» совершил столкновение с автомобилем «Ваз», под управлением 42-летнего жителя Рязанского района.

Появились подробности смертельной аварии с мотоциклистом в селе Поляны Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Рязанской области».

Инцидент произошел вблизи дома № 25а по улице Терехина. По предварительной информации ведомства, 42-летний местный житель на мотоцикле «Кавасаки» столкнулся с автомобилем «ВАЗ», за рулем которого ехал 42-летний житель Рязанского района.

Отмечается, что водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места ДТП.