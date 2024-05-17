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В Рязани отремонтируют Липецкий мост за 115 миллионов рублей
Работы выполнят до 31 октября 2024 года.

В Рязани на ремонт моста через реку Лыбедь на улице Маяковского выделили 115 миллионов 40 тысяч 169 рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

На Липецком мосту запланированы:

  • ремонт элементов крайних опор, балок;
  • замена барьерных ограждений, покрытия;
  • устройство систем водоотвода;
  • замена тротуара, конусов;
  • работы на подходах к мосту;
  • ремонт лестницы;
  • устройство освещения участка под мостом.
  • установка дорожных знаков и нанесение разметки.

После ремонта дорога станет магистральной улицей общегородского значения второго класса с регулируемым движением. Длина моста составит 30,1 метра. Дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью не более 60 километров в час.

Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Работы выполнят до 31 октября 2024 года.

Напомним, в апреле 2024 года рязанская прокуратура вынесла представление мэру Артемову за дыры на Липецком мосту.

Позже горадминистрация заявляла РЗН. инфо о планах отремонтировать Липецкий мост в 2024 году в рамках программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети».