В Рязани отремонтируют Липецкий мост за 115 миллионов рублей

Работы выполнят до 31 октября 2024 года.

В Рязани на ремонт моста через реку Лыбедь на улице Маяковского выделили 115 миллионов 40 тысяч 169 рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

На Липецком мосту запланированы:

ремонт элементов крайних опор, балок;

замена барьерных ограждений, покрытия;

устройство систем водоотвода;

замена тротуара, конусов;

работы на подходах к мосту;

ремонт лестницы;

устройство освещения участка под мостом.

установка дорожных знаков и нанесение разметки.

После ремонта дорога станет магистральной улицей общегородского значения второго класса с регулируемым движением. Длина моста составит 30,1 метра. Дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью не более 60 километров в час.

Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Работы выполнят до 31 октября 2024 года.

Напомним, в апреле 2024 года рязанская прокуратура вынесла представление мэру Артемову за дыры на Липецком мосту.

Позже горадминистрация заявляла РЗН. инфо о планах отремонтировать Липецкий мост в 2024 году в рамках программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети».