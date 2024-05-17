В Рязани отремонтируют Липецкий мост за 115 миллионов рублей

В Рязани на ремонт моста через реку Лыбедь на улице Маяковского выделили 115 миллионов 40 тысяч 169 рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
На Липецком мосту запланированы:
- ремонт элементов крайних опор, балок;
- замена барьерных ограждений, покрытия;
- устройство систем водоотвода;
- замена тротуара, конусов;
- работы на подходах к мосту;
- ремонт лестницы;
- устройство освещения участка под мостом.
- установка дорожных знаков и нанесение разметки.
После ремонта дорога станет магистральной улицей общегородского значения второго класса с регулируемым движением. Длина моста составит 30,1 метра. Дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью не более 60 километров в час.
Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
Работы выполнят до 31 октября 2024 года.
Напомним, в апреле 2024 года рязанская прокуратура вынесла представление мэру Артемову за дыры на Липецком мосту.
Позже горадминистрация заявляла РЗН. инфо о планах отремонтировать Липецкий мост в 2024 году в рамках программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети».