ВС России полностью освободили село Работино в Запорожской области

Кроме того, российские военные нанесли поражение технике и бригадам ВСУ, теробороны и нацгвардии Украины под Малой Токмачкой.

ВС России освободили село Работино в Запорожской области. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Днепр».

Кроме того, российские военные нанесли поражение технике и бригадам ВСУ, теробороны и нацгвардии Украины под Малой Токмачкой в Запорожской области.

Как сообщили в ведомстве, Работино — важный стратегический пункт, который украинцы планировали использовать при провальном контрнаступлении 2023 года. Он открывает дорогу на российские Бердянск и Мелитополь.