Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конфа Практика

Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конфа Практика

Переполненный зал, интерактивные выступления харизматичных Спикеров, неоценимый опыт и судьбоносные встречи, доступные способы решения давних проблем, — именно такой набор ассоциаций рождается после посещения первой в истории Рязани Альфа-Конфы Практики. Проект был инициирован Альфа-Банком, а Рязань стала 19 городом в России, где произошло это событие, ставшее уникальной площадкой для эффективного поиска новых партнеров и взаимовыгодных контактов между представителями регионального предпринимательского сообщества и ведущими российскими бизнес-тренерами.

Средоточие ценных идей

Встреча, которая состоялась 17 октября во дворце спорта «Олимпийский», собрала более 500 предпринимателей со всей области, работающих в различных отраслях экономики. В отличие от многих конференций и семинаров, куда зовут представителей бизнеса, здесь не было стандартных и шаблонных докладов, скучных лекций и бесполезных рецептов, как заработать миллион за час.

Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована лаконично и понятно — «Предприниматель сегодня. Лидерство и команда».

Уникальная особенность этого события заключалась в выступлениях авторитетных спикеров — преподавателей российских бизнес-школ и владельцев влиятельных компаний. Каждый предприниматель мог стать полноправным участником выступления любого спикера: подняться на сцену, ответить на вопросы спикеров в ходе беседы, принять участие в интерактивных экспресс-опросах и квизах с помощью своего смартфона.

Заметим, что участие в конференции было абсолютно бесплатным, нужна была лишь предварительная регистрация на сайте мероприятия.

Дорога к успеху

О том, насколько полезным и результативным можно назвать участие в этом проекте, мы спросили у участников и спикеров, выступавших на Альфа-Конфе Практике.

«Такие встречи имеют вдохновляющий эффект для представителей бизнеса. Все спикеры здесь не теоретики, а практики, которые делятся реальными кейсами из своего опыта, дают участникам работающие инструменты для решения возникающих сложностей в бизнесе. Мы сокращаем дистанции между людьми, достигшими серьезного успеха, и теми, кто только начинает путь к нему. Для этого очень важно стать лидером, который умеет преодолевать кризисы благодаря грамотно продуманной личностной стратегии, работе со своими страхами и предубеждениями, верному выбору партнеров», — считает Максим Яцкевич, IT предприниматель и ментор бизнес-школы Сколково.

«Альфа-Конфа Практика помогает участникам не только получить новые знания и изучить полезные кейсы, но и найти новых партнеров, клиентов, подрядчиков, в том числе с помощью чат-ботов и других цифровых технологий. Здесь не занимаются прямыми продажами, не раздают карточки, в выступлениях нет никакой теории, только реальные примеры, которые показали свою эффективность и полезность», — убежден спикер мероприятия, венчурный инвестор Кирилл Фомичев.

«Чтобы найти взаимопонимание с партнерами, конкурентами и клиентами необходимо правильно доносить свои мысли до собеседника. Для этого необходима уверенность в том, что вы говорите, умение глубоко прочувствовать то, о чем вы рассказываете, то есть так называемое кинолентавидение и установка на то, что вы выступаете перед близким человеком. Тогда такая самопрезентация пройдет успешно», — отмечает преподаватель ораторского искусства, известный музыкальный продюсер Лина Арифулина.

«Альфа-Конфа Практика — это глубоко продуманная интеллектуальная вечеринка. Здесь люди плодотворно общаются, впитывают и перерабатывают ценные идеи и получают мощнейший созидательный.

заряд для совершенствования бизнеса. В Рязани я выступаю в шестой раз и могу признать, что публика здесь открытая и отзывчивая», — рассказал ведущий российский эксперт по увеличению продаж Владимир Якуба.

Польза для региона

Альфа-Конфа Практика — это не только трамплин для предпринимателей всех уровней и направлений, но и весомый вклад в укрепление региональной экономики.

«Мы сделали все возможное, чтобы каждый предприниматель нашел что-то свое. Таких событий в истории Рязани, если учесть громкие имена спикеров, еще не было. На этой площадке мы не продаем услуги банка, а дарим представителям бизнеса опыт и идеи для развития. Судя по резонансу, который мы сегодня увидели, за первой Альфа-Конфой Практикой в Рязани скоро последует и вторая», — пояснил в общении с журналистами региональный управляющий Альфа-Банка в Рязанской области Илья Сухих.

«Такие мероприятие архиважны для рязанского бизнес-сообщества. Спикеры такого уровня обычно выступают в Москве, и их мастер-классы стоят немалых денег, а здесь они приехали в Рязань и дают бесплатные рекомендации, за что отдельное спасибо Альфа-Банку. Это был впечатляющий интенсив и плодотворный нетворкинг», — полагает руководитель региональных проектов в сфере инвестиций Евгений Ишимбаев.

«Предприниматель по природе своей — рисковый человек. От правильности твоих шагов зависит не только благосостояние близких, но и самочувствие клиентов. На Альфа-Конфе Практике получила много информации и стимулов для принятие важных управленческих решений. Теперь надо тщательно проанализировать услышанное и увиденное», — признается совладелец нескольких семейных бизнесов Алла Демидова

В ходе конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Альфа-Банком и Агентством развития бизнеса при правительстве Рязанской области. Стороны выразили готовность обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты для усиления позиций малого и среднего бизнеса на всей территории региона.

Судя по энтузиазму участников и организаторов, они готовы оперативно трансформировать свои впечатления от прошедшей встречи в созидательные идеи для бизнеса. А Альфа-Конфа Практика продолжает путешествие по стране, до конца года мероприятие пройдет еще в нескольких городах.