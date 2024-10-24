В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»

Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с середины спектакля. Но основная часть зала долго аплодировала, оставила актеров на три поклона и подарила охапку цветов.

В Рязанском драмтеатре показали спектакль «Зажги чайник» по мотивам пьесы «Немой официант» современного британского драматурга Гарольда Пинтера. Во вторник, 22 октября, корреспондент РЗН. инфо побывала на премьере.

Действие на малой сцене начинается неожиданно. Актеры достраивают декорации. Старший Бен (Валерий Рыжков) застилает сценические «кровати», младший Гас (Никита Левин) рисует двери.

Пьеса — конфликт между двумя наемными киллерами. Спор абсурдный.

Персонажи никак не могут выпить чаю и спорят, как правильно говорить — «зажги чайник» или «поставь чайник». К решению так и не приходят, оставляют филологический конфликт на суд зрителя.

Диалог-конфликт нелинеен, обрывками дает зрителю понять о чем вообще речь. Поначалу зритель даже не понимает, как зовут персонажей и кем они работают. Напрямую не сообщается ничего, слышатся лишь отрывки разговора и деталей, важных для понимания.

Гас трогателен, сентиментален, глуповат, растерян. Он задает много вопросов, после последнего «дела» (как впоследствии понимает зритель — убийства девушки) в нем просыпается человечность.

Бен читает газеты, режет по дереву. В диалоге с Гасом он зачитывает криминальные новости. Он раздражен надоедливым напарником. Старший мужчина доволен работой, не понимает глупых вопросов партнера.

Режиссер (Урсула Макарова) помещает своих героев в замкнутое пространство. Комнату, в которой даже нет окна — его не хватает Гасу и тот пытается его нарисовать, что злит Бена. Весь акт зритель наблюдает за развитием конфликта и странной «дружбой» мужчин. В конце остаются вопросы. Кто посылал персонажам таинственные записки? Кто на другом конце провода отдает приказы? Кто прислал в тайную квартиру спички, хотя, по идее, знал, что газа там нет? В каком городе происходит действие?

Заканчивается спектакль сломом четвертой стены. Бен обращается к зрителям и рассказывает, что пьесы Гарольда Пинтера называют «пинтересками» (это название не нравится автору). Драматург в пьесе дает читателям решить, каков будет финал, и режиссер спектакля «Зажги чайник» уважает это решение. Актеры разыгрывают три варианта, давая зрителю варианты для осмысления.

Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с середины спектакля. Но основная часть зала долго аплодировала, оставила актеров на три поклона и подарила охапку цветов.

После просмотра остается впечатление недосказанности — именно такой загадочности и абсурдности хочет добиться Пинтер. И у рязанской сцены удалось это передать.