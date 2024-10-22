В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиарда за поликлинику, но тот продолжает стройку

Второго сентября торжественно открылось реконструированное здание школы в рязанском поселке Тюшево. После открытия почти забылась скандальная судьба этого объекта, стоимостью 428 миллионов рублей, который планировали открыть еще год назад. Из-за ненадежного подрядчика — компании «Центрстрой» — неоднократно срывались сроки сдачи, а детей из сел Тюшево, Хирино, Земенки и Шахманово два года возили учиться сначала в школу села Подвязье, а затем в рязанскую школу № 30. У этой истории пусть и с опозданием, но все же случился счастливый финал, чего пока не скажешь о нескольких куда более масштабных стройках. РЗН. инфо разбирался, какие наиболее проблемные соцобъекты еще остались на карте области, и почему их никак не могут ввести в эксплуатацию.

Второго сентября торжественно открылось реконструированное здание школы в рязанском поселке Тюшево. После открытия почти забылась скандальная судьба этого объекта, стоимостью 428 миллионов рублей, который планировали открыть еще год назад.

Из-за ненадежного подрядчика — компании «Центрстрой» (к особенностям этой организации мы еще вернемся) — неоднократно срывались сроки сдачи, а детей из сел Тюшево, Хирино, Земенки и Шахманово два года возили учиться сначала в школу села Подвязье, а затем в рязанскую школу № 30.

Все переживания позади, радостные эмоции родителей, детей, учителей и заинтересованных чиновников вполне объяснимы — в регионе стало одним долгостроем меньше, но сама практика таких скандальных задержек по-прежнему характерна для рязанского стройкомплекса.

У этой истории пусть и с опозданием, но все же случился счастливый финал, чего пока не скажешь о нескольких куда более масштабных стройках. РЗН. инфо разбирался, какие наиболее проблемные соцобъекты еще остались на карте области, и почему их никак не могут ввести в эксплуатацию.

Непредсказуемая реставрация

Здание рязанской гимназии № 2, которое признано объектом культурного наследия федерального значения, реставрируют с 2017 года. Речь идет о комплексе из трех строений: самое старое возвели в конце XVIII века, другое относится к XIX веку, а третье учебное заведение достраивалось в начале XX-го.

Срок завершения реставрационных работ на территории гимназии по госконтрактам, заключенным федеральным минкультом, корректировался пять раз. Дважды менялся генеральный подрядчик. Сначала эту функцию выполняло ООО «Межрегионреставрация», затем холдинг «Астмалл групп». С обеими компаниями договор был расторгнут из-за невыполнения ими взятых обязательств. Общая стоимость реконструкции давно перевалила за 700 миллионов рублей. В ответ на майский запрос нашего издания в облправительтстве указали, что работа должна завершиться до конца июня 2024 года.

За месяц новый генподрядчик «ФГУП Центральные научно реставрационные проектные мастерские» планировал завершить работы по оформлению интерьеров, установить двери, провести пусконаладочные работы по инженерным сетям, смонтировать вентиляционные камеры на чердаке, наружные пожарные лестницы и отмостку. Но на дворе октябрь, а реконструкция объекта по-прежнему продолжается.

«Мы уже пять лет вынуждены добираться до школы почти час, — в один голос возмущаются родители учеников. — Когда начался ремонт в нашем учебном заведении, всех перевели в здание бывшей гимназии № 5. Для той построили новое, а нас временно поселили в старом».

Во время последнего прямого эфира губернатор Павел Малков заявил, что в ходе реконструкции гимназии № 2 «постоянно появляются какие-то непредвиденные моменты». «И сложности дополняет то, что это не обычные ремонтные работы, а именно реставрационные…» — считает губернатор.

Малков заявил, что школа будет готова в ноябре, а дети приступят к учебе зимой.

Подрядчик, как будто услышал губернатора, и действительно ускорил темпы реконструкции. По состоянию на середину октября на объекте завершены основные строительные и реставрационные работы, отделка помещений, монтаж окон и дверей. Остались мелкие элементы ремонта и благоустройство прилегающей территории.

Фото: «КП-Рязань»

Но вторую гимназию, которую реставрируют уже почти семь лет, в масштабах Рязанской области нельзя назвать объектом-чемпионом по продолжительности строительства. Пальму первенства в этом неформальном «соревновании» удерживает музейный центр на Соборной, который возводился при трех губернаторах с 2015 по 2023 год. Стройка, заказчиком которой, как в случае с гимназией № 2, выступало федеральное Минкультуры, обошлась вместо первоначально заявленных 750 миллионов в полтора миллиарда рублей.

Детсад под прицелом Бастрыкина

Еще один знаковый долгострой на карте области — детский сад в райцентре Захарово.

Уже фигурировавшая в нашей публикации компания «Центрстрой» взялась за возведение объекта в феврале 2023-го и обязалась завершить работы к декабрю того же года. Чем был обусловлен выбор такого подрядчика не вполне ясно. Да, у фирмы солидный по рязанским меркам уставной капитал в 80 миллионов рублей, но на момент проведения конкурса по захаровскому детсаду к «Центрстрою» были претензии из-за задержки на несколько лет сдачи 10-этажного жилищного комплекса «Есенин» на Окском проезде в Рязани. Дом начали возводить в 2018 году, но ключи от квартир люди начали получать только в октябре нынешнего года.

Летом 2024 года владелец компании Аркадий Никифоров стал фигурантом уголовного дела. 7 июля его заключили под стражу по подозрению в злоупотреблении полномочиями и нарушении законодательства РФ при привлечении средств в долевое строительство. Но 10 июля суд решил освободить бизнесмена из-под ареста.

Строительство детского сада «Центрстроем» так и не было доведено до конца, а выделенные государством средства не были возвращены в бюджет. Выплаченные в качестве аванса 45 миллионов рублей у бывшего подрядчика планируют изъять через суд.

Ввод в эксплуатацию детского сада теперь запланирован на 30 ноября 2024 года. Общая стоимость работ, говорится в ответе минстроя на запрос редакции, — 165,8 миллиона рублей.

Судя по темпам строительства, до сдачи еще далеко. Региональный минстрой утверждает, что выполнены работы по возведению стен здания, монтаж блочной котельной и дымовой трубы. За оставшиеся месяц с небольшим предстоит установить двери и окна, смонтировать кровлю, завершить внутреннюю отделку, проложить инженерные сети, произвести благоустройство.

Еще в начале 2024 года скандальная ситуация вокруг строительства детского сада привлекла внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. По факту срывов сроков региональный СК возбудил уголовное дело.

«Подрядчик, выполнявший работы, оказался недобросовестным, с задачей не справился, и контракт с ним был расторгнут. Уверен, правоохранительные органы дадут соответствующую оценку и сделают необходимые выводы», — написал в соцсетях после осмотра объекта вице-губернатор Артем Бранов.

Новый электронный аукцион выиграло ООО «Аудитпроект При РГРТУ». Успеют ли строители своевременно завершить перечисленный нами перечень работ, непонятно.

Поликлинический случай

Иногда случается так, что объект только начали возводить, а генподрядчик уже привлек внимание прокуратуры. Парадоксальная ситуация возникла с начавшимся зимой строительством поликлиники горбольницы № 11 на территории Песочни.

В июле 2024 года областная прокуратура оспорила результаты конкурса на строительство этого объекта стоимостью 1,5 миллиарда рублей. В ведомстве неожиданно потребовали аннулировать закупочную процедуру, заключенный контракт и дополнительное соглашение, подписанное 20 марта 2024 года.

Согласно документу, авансовые платежи должны были составить 49% от суммы контракта. Управление капстроительства Рязанской области уже оплатило генеральному подрячику — московскому ООО «Термис» более 596 млн рублей. Прокуратура потребовала вернуть полученный аванс в бюджет, а также взыскать проценты за пользование чужими средствами в размере 11 млн рублей.

Фото: «КП-Рязань»

Как пояснили РЗН. инфо в надзорном ведомстве, претензии прокуратуры связаны с тем, что победитель торгов документально не подтвердил наличие опыта, связанного с возведением объектов капитального строительства.

Сейчас в Арбитражном суде Рязанской области рассматривается дело о расторжении контракта. Следующее заседание запланировано на 7 ноября.

Но претензии к этой организации не ограничиваются протестами прокуратуры по поводу конкурса на строительство поликлиники.

ООО «Термис» также является застройщиком школы в Касимове на 960 мест стоимостью 1,2 миллиарда рублей. 21 июня после проверки прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по факту предоставления фиктивных документов подрядчиком при проведении конкурса на возведение уже упомянутой школы.

Администрация райцентра и ООО «Термис» заключили контракт на строительство школы еще в апреле 2023 года. Обязательным условием было наличие опыта выполнения строительных работ. По мнению силовиков, в качестве подтверждения этого требования подрядчик предоставил подложный договор об исполнении работ по реконструкции здания.

Дело возбуждено, но судебного решения пока нет, поэтому подрядчик продолжает строительство школы, только сроки ее сдачи перенесены на 2025-й год.

В октябре Госстройназдор и губернатор Павел Малков проверили ход строительства школы. О каких-то замечаниях или нарушениях не сообщалось. Отмечалось, что здание будет состоять из трех блоков разной высоты (3-4 этажа), в которых разместится 38 классов. Также к ним будет пристроен двухуровневый спортивный комплекс, соединенный с основным зданием теплым переходом.

Тяжба идет, стройка продолжается…

ООО «Термис», по данным из открытых источников, зарегистрирован в Москве в апреле 2014 года. Основным видом его деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

За 2023 год чистая прибыль организации составила 14,5 миллиона рублей. Единственный учредитель и гендиректор фирмы — физическое лицо с «редким» для России именем и фамилией — Александр Иванов. Организация не значится в реестре недобросовестных компаний и списке банкротов, но на 10 августа 2024 года компания имела налоговую задолженность в 1,17 миллиона рублей.

В картотеке Арбитражного суда эта фирма фигурирует в нескольких процессах, которые идут в столице, как в роли истца, так и в роли ответчика. Дела касаются возврата денежных средств, и «Термис» выступает как в качестве кредитора, так и в качестве должника. Такие разбирательства типичны для большинства строительных компаний и далеко не всегда влияют на репутацию фирмы. Что касается опыта в строительстве, то кроме двух объектов, возводимых в рязанском регионе, о каких либо других стройках, где «Термис» выполнял или выполняет функции генерального подрядчика, сведений в общедоступных источниках мы не нашли.

Журналист РЗН. инфо, побывав на площадке, где возводится поликлиника, убедился в том, что объект активно строится.

«Работаем шесть дней в неделю, скоро завершим первый этаж, — рассказал корреспонденту прораб Николай Безруков. — Строить начали еще в феврале, приходилось непросто, ведь здесь до этого был овраг, поросший лесом».

По словам собеседника, разбирательство, которое ведется в областном арбитражном суде, никак не влияет на строительный процесс, который идет согласно графику.

Ожидается, что восьмиэтажная поликлиника площадью 11 450 квадратных метров должна будет рассчитана на 1200 посещений в смену. Строительство должны завершить в конце сентября 2025 года.

Судя по недавнему заявлению губернатора Малкова о том, что «до конца года Рязанская область станет регионом свободным от долгостроев», региональные власти уверены, что и детский сад в Захарове, и вторую гимназию все-таки также сдадут в обозначенные сроки, а темпы строительства поликлиники городской больницы № 11 и школы в Касимове опасений не вызывают.

Вполне возможно, что появление проблемных соцобъектов на карте области, как и в других регионах России, связано с пресловутым человеческим фактором. Чиновники, отвечающие за выбор подрядчиков, иногда по-своему трактуют соответствующие статьи 44 федерального закона, а победители тендеров слишком вольно обращаются с бюджетными деньгами, надеясь на бездействие правоохранительных органов.

Фото: «КП-Рязань», архив РЗН. инфо