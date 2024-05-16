В Следкоме подтвердили обнаружение трупа пропавшего рязанца Пинтелина

Уточняется, что на место, где было закопано тело, указал обвиняемый в убийстве.

В СУ СК России по Рязанской области заявили об обнаружении трупа Сергея Пинтелина, числившегося пропавшим с 24 февраля. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что информация об исчезновении рязанца, не вернувшегося с охоты, поступила 2 марта. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Установлены обстоятельства случившегося. 24 февраля на территории охотничьих угодий в Сапожковском районе местный предприниматель организовал незаконную охоту загоном на лося для жителей Рязанской области и Москвы. Рязанец 1970 года рождения произвел несколько выстрелов вдоль стрелковой линии. Он убил лося, а также смертельно ранил Пинтелина. После этого для избежания ответственности мужчина совместно с двумя участниками незаконной охоты, 1968 и 1980 годов рождения вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю.

На рязанца завели дело об убийстве. Его, а также двух участников незаконной охоты, заключили под стражу. 16 мая подозреваемый показал место сокрытия тела. Позже его обнаружили участники следственно-оперативной группы.