В Рязанской области при столкновении двух иномарок погиб человек
Проводится проверка.
В Рязанской области при столкновении двух иномарок погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась в среду, 15 мая, в Ряжском районе, на 312-ом километре автодороги Р-22 «Каспий».
По предварительной информации, мужчина за рулем «Мерседес Бенц» столкнулся с «Киа Сид».
В результате ДТП водитель первой иномарки скончался на месте.
Пассажирку автомобиля «Киа Сид» госпитализировали.
Проводится проверка.