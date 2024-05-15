В Рязанской области при столкновении двух иномарок погиб человек

Проводится проверка.

В Рязанской области при столкновении двух иномарок погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в среду, 15 мая, в Ряжском районе, на 312-ом километре автодороги Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, мужчина за рулем «Мерседес Бенц» столкнулся с «Киа Сид».

В результате ДТП водитель первой иномарки скончался на месте.

Пассажирку автомобиля «Киа Сид» госпитализировали.

Проводится проверка.