В Рязани полицейские задержали рецидивиста за кражу велосипеда

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали рецидивиста за кражу велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 40-летний рязанец и сообщил, что из подъезда украли велосипед.

Оперативники установили, что к краже причастен 26-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали.

Сбыть велосипед преступник не успел.

Ранее его неоднократно судили за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.