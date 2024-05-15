В Рязани полицейские задержали рецидивиста за кражу велосипеда
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани полицейские задержали рецидивиста за кражу велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что к правоохранителям обратился 40-летний рязанец и сообщил, что из подъезда украли велосипед.
Оперативники установили, что к краже причастен 26-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали.
Сбыть велосипед преступник не успел.
Ранее его неоднократно судили за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Возбуждено уголовное дело.