Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
15°
Чтв, 16
15°
Птн, 17
17°
ЦБ USD 91.26 -0.1 16/05
ЦБ EUR 98.83 0.16 16/05
Нал. USD 87.30 / 100.00 15/05 18:56
Нал. EUR 94.90 / 115.00 15/05 18:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
8 537
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
12 533
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
17 994
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
37 997
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани отключили электричество на 15 улицах
Восстановить электроснабжение обещают в течение трех-четырех часов с момента отключения.

В Рязани отключили электричество на 15 улицах. Об этом 15 мая РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

Без света остались улицы:

  • Полетаева;
  • Островского;
  • Черновицкая;
  • Шевченко;
  • Пушкина;
  • Стройкова;
  • Татарская;
  • Дзержинского;
  • Гагарина;
  • Ленинского Комсомола;
  • 1 линия;
  • 2 линия;
  • 3 линия;
  • 4 линия;
  • 6 линия.

Восстановить электроснабжение обещают в течение трех-четырех часов с момента отключения.