В Рязани отключили электричество на 15 улицах
Восстановить электроснабжение обещают в течение трех-четырех часов с момента отключения.
В Рязани отключили электричество на 15 улицах. Об этом 15 мая РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- Полетаева;
- Островского;
- Черновицкая;
- Шевченко;
- Пушкина;
- Стройкова;
- Татарская;
- Дзержинского;
- Гагарина;
- Ленинского Комсомола;
- 1 линия;
- 2 линия;
- 3 линия;
- 4 линия;
- 6 линия.
Восстановить электроснабжение обещают в течение трех-четырех часов с момента отключения.