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В России за семь дней сильнее всего подорожала пшеничная мука
Скорость инфляции выросла до 0,17%.

В России за семь дней сильнее всего подорожала пшеничная мука. Об этом в среду, 15 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Скорость инфляции за период с 7 по 13 мая 2024 года выросла и составила 0,17%. С начала мая потребительские цены в стране выросли на 0,27%, с начала года — на 2,65%.

Отмечается, что за отчетный период подорожала пшеничная мука (+0,5%), твердые, полутвердые и мягкие сыры, овощные консервы для детского питания (+0,4%), мясо кур, хлеб и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,3%), говядина, свинина, баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сметана, черный чай, вермишель и водка (+0,2%), стерилизованное молоко, сливочное масло, маргарин, печенье, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%).

Подешевела плодоовощная продукция (-0,1%), в том числе огурцы (-5,7%) и помидоры (-3,2%). В то же время выросли цены на репчатый лук (+4,4%), морковь (+4,1%), картофель