Скончался народный артист России Олег Леваков

Он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный» и другие.

Скончался народный артист России, советский и российский актер, режиссер-постановщик Олег Леваков. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на Санкт-Петербургский академический театр им. Ленсовета.

Отмечается, что Леваков снялся в более чем 80 проектах: сериал «Агентство НЛС», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», а также «Литейный» и многие другие.