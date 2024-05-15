Рязанская мэрия отказалась заменять скульптуру «Лось» в Горроще

В качестве причины указано отсутствие финансирования.

Рязанская мэрия отказалась заменять скульптуру «Лось» в Горроще на улице Полетаева, дом № 13, корпус 1 из-за отсутствия денег. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Рязанцы жаловались на состояние скульптуры, говорили, что она разваливается. Однако в горадминистрации оценили внешний вид «Лося» как удовлетворительный. Вопрос об установке новой скульптуры рассмотрят в случае, если выделят целевое финансирование.

Кроме того, жители попросили вернуть прежнюю скульптуру двух лосей. Отметим, что в 2017 году у них отвалились головы. В мэрии заявили, что демонтированная скульптура находится в аварийном состоянии и «нецелесообразно проводить реставрационные работы по ее восстановлению».

Напомним, скульптуру «Лось» установили в сквере на улице Полетаева в 2021 году.

Фото: ГТРК «Ока»