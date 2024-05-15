Рязанцам рассказали, какая погода будет летом 2024 года

Синоптики отмечают, что уже в июне жители Москвы, Рязани, Твери, Санкт-Петербурга могут столкнуться с аномальной жарой до +30 градусов.

Рязанцам рассказали, какая погода будет летом 2024 года. Об этом пишет портал «ПроГород».

Синоптики отмечают, что уже в июне жители Москвы, Рязани, Твери, Санкт-Петербурга могут столкнуться с аномальной жарой до +30 градусов.

Кроме того, летом ожидаются резкие перепады температур: проливные дожди и похолодание.

По данным экспертов, август может принести ураганы, грозы и град в центральных регионах страны.

Причиной такой погоды станет Эль-Ниньо и циркуляция воздушных масс в Атлантическом океане и Арктическом регионе.