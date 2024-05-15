Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах любых уровней

Кроме этого, им нельзя выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Президент России Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах любых уровней. Об этом пишет ТАСС.

Кроме этого, им нельзя выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.