Пользователи iOS 17.5 заметили сбой после обновления

На некоторых смартфонах восстановились снимки, которые были удалены много лет назад.

Пользователи iOS 17.5 заметили сбой после обновления. Об этом в среду, 15 мая, сообщил сайт iPhones.ru со ссылкой на жалобы в Reddit.

На некоторых смартфонах после загрузки прошивки восстановились изображения, которые были удалены несколько лет назад. У одного из пользователей в приложении Фото появились снимки 2010 года. В iCloud они показываются, как недавно загруженные.

Другой юзер сообщил, что на его гаджете появились интимные фото, которые были сделаны много лет назад и давно удалены. Таких жалоб зафиксировано несколько.

Отмечается, что проблема не массовая, но она вызывала вопросы о конфиденциальности. Все восстановленные снимки не хранились в папке «Недавно удаленные». Неизвестно, каким образом изображения не были стерты, а затем самостоятельно восстановились. Компания Apple пока не прокомментировала проблему.