Касимовская межрайонная прокуратура добилась устранения нарушений в аптеке

Сотрудники не вносили вовремя остатки по лекарствам в систему мониторинга движения препаратов.

Касимовская межрайонная прокуратура добилась устранения нарушений в аптеке. Об этом в среду, 15 мая, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что сотрудники не вносили вовремя остатки по лекарствам в систему мониторинга движения препаратов. Из-за этого формировалась ложная информация о реальной потребности населения в конкретных позициях и неправильно составлялись закупки медикаментов.

В отношении руководителя возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ (несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения).