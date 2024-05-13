Рязанское минприроды проверит ручей Паника на загрязнение после слива нечистот

Министерство природопользования обследуют ручей Паника в Гвардейском сквере рядом с улицей Чкалова после сообщений рязанцев о том, что туда слили нечистоты. Об этом РЗН. Инфо сообщили ведомстве.
На видео, которое рязанцы публиковали в соцсетях, видно, что спецтехника сливает в ручей Паника нечистоты через ливневую канализацию.
«На видеозаписи, которое опубликовали горожане, зафиксирована специализированная комбинированная машина с илососным и каналопромывочным оборудованием. Оно предназначено для профилактической санитарной очистки колодцев и трубопроводов ливневой канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидации в них аварийных засоров. На балансе дирекции благоустройства города такая техника отсутствует. Промывку ливневых труб в апреле-мае 2024 года не проводили», — написали в мэрии.
В ведомстве отметили, что на видео не видно регистрационного знака спецмашины, которая предположительно сливала нечистоты в ручей через ливневку, поэтому владельца техники установить невозможно.
Также в мэрии добавили, что за нарушение требований к охране водных объектов возможно наложение административного штрафа.
Напомним, рязанка сняла слив нечистот в ручей Паника. Она отметила, что около ручья есть детская площадка, а в водоеме обитают утки.