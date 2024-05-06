Рязанцы засняли слив нечистот в ручей Паника

Бак опорожняла машина городской службы.

Рязанцы засняли слив нечистот в ручей Паника. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили очевидцы в Telegram-канале Рзн Лайф.

Инцидент произошел в Гвардейском сквере, рядом с детской площадкой. По словам свидетельницы, автомобиль городской службы через люк вылил содержимое бака с неприятным запахом в водоем.

«Да, тут не такая чистая речка, но тут живут утки, рядом детская площадка, сквер и такое происходит, это за последние несколько дней уже не первый случай. К сожалению номер не сфотографировала машины. Куда еще можно обратиться с этим?», — написала рязанка.