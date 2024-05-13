Россия стала поставлять в шесть раз больше мороженого в Китай
КНР за три месяца импортировала более 276 тонн ледяного десерта.
Россия стала поставлять в шесть раз больше мороженого в Китай. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.
«За первый квартал 2024 года Россия экспортировала в Китай более 276 т мороженого, что в шесть раз больше аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.
Таким образом, за три месяца Китай импортировал из РФ более 70% от общего прошлогоднего объема поставок ледяного десерта.
Отмечается также, что Россия входит в топ-10 стран — экспортеров мороженого в КНР.