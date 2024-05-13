Песков: Шойгу не будет возглавлять Службу по военно-техническому сотрудничеству

Экс-министр обороны станет куратором, но не руководителем.

Шойгу не будет возглавлять Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. Об этом в понедельник, 13 мая, написало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором ФСВТС.

«Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — сказал представитель Кремля.

Он также напомнил, что непосредственным главой является Дмитрий Шугаев.