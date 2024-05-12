В Волгоградской области на НПЗ возник пожар после падения беспилотника
В Волгоградской области в воскресенье, 12 мая, на НПЗ возник пожар после падения украинского БПЛА. Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку.
В Волгоградской области в воскресенье, 12 мая, на НПЗ возник пожар после падения украинского БПЛА. Об этом
По его словам, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории Волгоградской области. Беспилотник упал на территорию НПЗ и взорвался, из-за чего на площадке произошел пожар.
Как уточнил губернатор, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали.