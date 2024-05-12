Путин предложил назначить нового министра обороны в России

Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ.

Президент России Владимир Путин предложил назначить нового министра обороны. Об этом сообщили в Telegram-канале Совета Федерации.

Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

Кроме того, президент предложил на пост главы МИД переназначить Лаврова, на пост директора Службы внешней разведки — Нарышкина, на пост главы МЧС — Александра Куренкова, на пост главы МВД — Владимира Колокольцева, на пост главы ФСБ — Бортникова.

Также Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты.

Позже Путин назначил Шойгу на новую должность.

Фото: Андрей Белоусов, РИА Новости