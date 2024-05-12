Опубликован перечень запрещенных при вождении автомобиля лекарств в России

Всего в перечне 71 препарат. Среди лекарств встречаются корвалол, валокордин, афобазол, аспирин.

Опубликован перечень запрещенных при вождении автомобиля лекарств в России. Его разместил депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он опубликовал перечень из лекарственных препаратов, употребление которых водителям нежелательно или вообще запрещено.

Всего в перечне 71 препарат. Среди лекарств встречаются корвалол, валокордин, афобазол, аспирин.

«Лучше это знать, чтобы случайно, из-за одной-единственной безобидной таблетки не лишиться права управления транспортным средством», — добавил Нилов.