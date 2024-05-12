Опубликован перечень запрещенных при вождении автомобиля лекарств в России
Всего в перечне 71 препарат. Среди лекарств встречаются корвалол, валокордин, афобазол, аспирин.
Опубликован перечень запрещенных при вождении автомобиля лекарств в России. Его
Он опубликовал перечень из лекарственных препаратов, употребление которых водителям нежелательно или вообще запрещено.
Всего в перечне 71 препарат. Среди лекарств встречаются корвалол, валокордин, афобазол, аспирин.
«Лучше это знать, чтобы случайно, из-за одной-единственной безобидной таблетки не лишиться права управления транспортным средством», — добавил Нилов.
Весь перечень препаратов можно посмотреть по