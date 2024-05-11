В Рязани на улице Почтовой выступил SHAMAN

SHAMAN (Ярослав Дронов) спел свой хит «Я русский» на улице Почтовой в Рязани. Видео опубликовано в группе «Рязанский Манхэттен» в субботу, 11 мая.

SHAMAN (Ярослав Дронов) спел свой хит «Я русский» на улице Почтовой в Рязани. Видео опубликовано в группе «Рязанский Манхэттен» в субботу, 11 мая.

«Сегодня в рамках открытия юбилейного сезона нас неожиданно посетил SHAMAN и спел один из своих главных хитов», — сообщается в посте.

В воскресенье, 12 мая, у артиста пройдет концерт в рязанском дворце спорта «Олимпийский».