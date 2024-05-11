Shaman рассказал о выступлении на улице Почтовой в Рязани

Певец Ярослав Дронов рассказал о своем уличном выступлении на улице Почтовой в Рязани. Об этом он написал в своем телеграм-канале в субботу, 11 мая.

Певец Ярослав Дронов рассказал о своем уличном выступлении на улице Почтовой в Рязани. Об этом он написал в своем телеграм-канале в субботу, 11 мая.

«Родные, готовлюсь к своему завтрашнему сольному концерту в Рязани, гуляю по городу, общаюсь с народом. Познакомился с местными талантами — уличными музыкантами. Вместе с ребятами дали жару прямо у памятника легендарному русскому богатырю Евпатию Коловрату — cоздали новую, уличную версию песни „Я РУССКИЙ“. Как вам?» — написал Shaman.

Напомним, ранее видео выступления опубликовали в соцсетях.