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Председатель облдумы Аркадий Фомин прокомментировал назначение Михаила Мишустина премьер-министром РФ

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин прокомментировал назначение Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

"Сегодня Госдумой была одобрена внесенная президентом кандидатура премьера правительства Российской Федерации. После изменений в конституции это происходит впервые — это не только право утверждать кандидатуру на должность премьера, но разделение ответственности с представительной, законодательной и судебной властью за результаты деятельности правительства", — написал он.

Отмечается, что Аркадий Фомин вместе с первым зампредом правительства региона Анной Росляковой участвовали в заседании Госдумы в режиме ВКС.

«Мы видим, насколько эффективно действовало правительство под руководством Михаила Владимировича в этот непростой период, как достигало тех национальных целей, которые обозначил президент», — уточняется в посте.

В ближайшие шесть лет основой работы правительства станет послание президента Федеральному Собранию. Михаил Владимирович в числе приоритетных направлений назвал укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета страны, поддержку семей с детьми, повышение благосостояния граждан, помощь участникам СВО.

Правительство продолжит поддержку регионов, в том числе Рязанской области, что даст возможность реализовать целый ряд проектов, необходимых для ее развития.