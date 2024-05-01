Экономисты спрогнозировали курс рубля в мае

В мае курс доллара к рублю может остаться в диапазоне 92-93 рублей, евро — 98-99 рублей, а юань — 13 рублей. Об этом рассказал «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

В мае курс доллара к рублю может остаться в диапазоне 92-93 рублей, евро — 98-99 рублей, а юань — 13 рублей. Об этом рассказал «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

По его словам, курс рубля будет подвержен влиянию нескольких значимых факторов.

«Продление обязательной продажи экспортной валютной выручки до конца апреля 2025 года поддержит рубль, ограничивая отток капитала и укрепляя спрос на национальную валюту. Это в сочетании с повышенной активностью компаний-экспортеров в связи с приближением пика налоговых выплат 2 мая обеспечит дополнительную поддержку рублю, но только на начало мая», — отметил эксперт.

По мнению Звездина, внешние факторы пока оказывают слабое влияние на рубль.

Советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров отметил, что апрель оказался достаточно стабильным для российского рубля.

«С учетом того, что норма об обязательной продаже валютной выручки экспортерами в мае продолжает действовать, по итогам месяца я ожидаю, что рубль вновь укрепится к доллару, евро и юаню. Помимо этого фактора его будут поддерживать высокая ключевая ставка Банка России и высказывания главы регулятора о том, что возможно еще большее ужесточение денежно-кредитной политики», — рассказал Федоров.

По его прогнозу, наибольшее укрепление из трех валют в мае возможно к евро.