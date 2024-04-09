Женская сборная ГРПЗ победила в открытом чемпионате Рязани по волейболу

Женская сборная Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) стала чемпионом городских соревнований по волейболу. Турнир проходил в два этапа, где девять команд состязались за право взять пальму первенства.

По результатам серии игр (16 матчей за два круга) ГРПЗ стал абсолютным чемпионом в турнирной таблице, выиграв все встречи с соперниками, набрав максимальное количество очков.

Защитник команды, начальник конструкторского бюро Анастасия Филатова отметила, что самыми упорными и напряженными были игры с командами РГУ и УФСИН: «Предпоследний матч во втором туре с одним из сильнейших соперников, сборной РГУ, решал, какая из двух команд станет чемпионом турнира. Первую партию мы начали очень уверенно: повели со счетом 10:0 и выиграли ее у соперников. В следующих сетах развернулась нешуточная схватка — „борьба за каждое очко на каждом сантиметре площадки“. В итоге встреча закончилась нашей победой 3:1. На игру с УФСИН мы выходили уже в статусе победителя, но нас было не остановить: боролись за каждое очко, не дав соперникам никакого шанса на победу».

На ГРПЗ большое внимание уделяется спортивным мероприятиям, поддержанию хорошей физической формы сотрудников. Славным спортивным традициям завода более 80 лет. На предприятии работают секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу, аэробике, спортивному ориентированию. Совместно с профсоюзом организуются личные и командные первенства по разным дисциплинам, в которых участвуют любители спорта практически из всех подразделений. Заводские спортсмены активно и результативно выступают на состязаниях регионального и всероссийского уровней.