В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП

В Ставропольском крае случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

Инцидент произошел в понедельник, 8 апреля, около 21:20. По предварительным данным ведомства, на 18 километре автодороги «Пятигорск — Георгиевск» водитель KAIYI E5 двигался рядом со станицей Незлобной и выбрал небезопасную скорость. Он не справился с управлением, наехал на ограждение, из-за чего у автомобиля оторвало колесо. «Неуправляемый автомобиль» съехал с дороги в кювет и наехал на опору ЛЭП.

Отмечается, что 26-летний водитель скончался по пути в медучреждение в скорой помощи.

Проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»