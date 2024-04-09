В рязанском Кальном женщина грозилась зарезать сестру

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.

В рязанском Кальном женщина грозилась зарезать сестру. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 40-летняя жительница Рыбновского района приехала в Рязань в гости к сестре. Вечером женщины выпивали и между ними произошел конфликт. В какой-то момент гостья взяла нож и пригрозила зарезать 42-летнюю сестру. Полицию вызвали очевидцы, которые находились в той же квартире.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.