В Рязанской области полицейские проведут рейд «Автобус»
Во вторник, 9 апреля, проверочное мероприятие проведут в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, а также для пресечения нарушений ПДД со стороны водителей.
В Рязанской области полицейские проведут рейд «Автобус». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Во вторник, 9 апреля, проверочное мероприятие проведут в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, а также для пресечения нарушений ПДД со стороны водителей.