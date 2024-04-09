В Рязанской области полицейские проведут рейд «Автобус»

Во вторник, 9 апреля, проверочное мероприятие проведут в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, а также для пресечения нарушений ПДД со стороны водителей.