В Рязанской области осудили мужчину, который хотел убить мать
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Рязанской области осудили мужчину, который хотел убить мать. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что 10 января 2024 года житель Сараевского района находился в состоянии алкогольного опьянения, после замечаний матери он начал вести себя агрессивно и угрожать убийством.
Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и семь месяцев.