В Рязанской области осудили мужчину, который хотел убить мать

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Рязанской области осудили мужчину, который хотел убить мать. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 10 января 2024 года житель Сараевского района находился в состоянии алкогольного опьянения, после замечаний матери он начал вести себя агрессивно и угрожать убийством.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и семь месяцев.