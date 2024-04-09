В рязанской квартире нашли труп мужчины

Все случилось на улице Островского.

В рязанской квартире нашли труп мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

«Железнодорожным МСО Рязани проводится доследственная проверка по факту смерти жителя областного центра 1977 года рождения. В ходе первичного осмотра признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не выявлено» — отмечается в сообщении.

По данным ПСО «Salus», в многоквартирном доме на улице Островского спасатели в присутствии сотрудника полиции вскрыли дверь. В квартире обнаружили тело без признаков жизни.