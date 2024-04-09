В Рязани умер президент отделения Всероссийского общества гемофилии

Евгений Соколов погиб 3 апреля. Причиной его смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.

В Рязани умер президент отделения Всероссийского общества гемофилии. Об этом сообщается на сайте организации.

Евгений Соколов погиб 3 апреля. Причиной его смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.

«Большое дело, которому Евгений Иасонович посвятил многие годы, было связано с „Рекой Жизни“ — проектом по безвозмездному донорству крови. С 2002 года в Рязани было проведено 94 донорских акции и собрано почти 15 тысяч доз донорской крови — это более шести с половиной тонн крови! Мы продолжим дело по развитию донорского движения в нашей стране», — отметили в некрологе.