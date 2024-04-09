В Рязани с 29 апреля запретят стоянку грузовиков на улице Станкозаводской

В целях повышения безопасности дорожного движения с 29 апреля планируется запретить остановку и стоянку грузовых автомобилей на улице Станкозаводской вдоль дома № 25 (сквер имени Маршала Бирюзова).

В Рязани с 29 апреля запретят стоянку грузовиков на улице Станкозаводской. Об этом сообщили в мэрии.

В целях повышения безопасности дорожного движения с 29 апреля планируется запретить остановку и стоянку грузовых автомобилей на улице Станкозаводской вдоль дома № 25 (сквер имени Маршала Бирюзова).

На месте установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор», «Вид транспортного средства» (грузовой автомобиль).