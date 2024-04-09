В Рязани остановили пьяного водителя за рулем «Дэу Матиза»

32-летнего мужчину остановили на улице Грибоедова. Он признался в содеянном. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения.

В Рязани остановили пьяного водителя за рулем «Дэу Матиза». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Расследованием уголовного дела установлено, что в феврале 2024 года мужчина был у себя дома на улице Предзаводской и выпивал. Рязанцу позвонил друг и попросил приехать за ним на площадь Свободы, так как у знакомого не было денег на такси.

Злоумышленник сел за руль своего «Дэу Матиза» и поехал. На улице Грибоедова мужчину остановили инспекторы ДПС. Рязанец признался, что употребил алкоголь.

Зампрокурора Советского района Рязани утверждено обвинение в отношении 32-летнего жителя. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.