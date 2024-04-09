В Рязани на улице Рыбацкой задержали мужчину с четырьмя контейнерами наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани на улице Рыбацкой задержали мужчину с четырьмя контейнерами наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время патрулирования улицы Рыбацкой наряд полиции заметил мужчину, который поднял с земли какой-то сверток. Полицейские предположили, что прохожий забрал «закладку» с наркотиками, и решили его опросить.

При личном досмотре у 32-летнего рязанца нашли четыре самодельных контейнера с веществами разных цветов. Экспертиза установила, что в двух контейнерах содержатся синтетические наркотические средства весом около 1 грамма и в двух контейнерах — растительные наркотики весом более полграмма.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.